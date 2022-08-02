Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток - 1", до сих пор находится в Германии.

Об этом сообщил немецкий канал N-tv.

По его информации, канцлер Олаф Шольц завтра утром посетит Siemens Energy в Мюльхайме-на-Руре, где находится турбина.

Сообщается, что она готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

Как писала "Страна", в конце июля заместитель председателя правления "Газпрома" сообщил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта. Также руководитель компании сказал, что "Газпром" вновь направил обращение в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом двигателей для "Северного потока".

Между тем в компании Siemens Energy не увидели связи между ситуацией с турбиной ее производства и сокращением поставок газа по "Северному потоку - 1".