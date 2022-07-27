Германии этой зимой не грозит дефицит газа даже при сохранении поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток - 1" на уровне 20%.

Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на оценку ведущих экономических институтов IWH Halle, RWI Essen, IfW Kiel и Ifo Munich.

По словам экономиста IWH Кристофа Шульта, если поставки российского газа останутся на уровне 20%, в Германии газа будет достаточно и этой зимой, и следующей.

По подсчетам Кильского института мировой экономики, при худшем сценарии Германии не будет хватать семи миллиардов кубометров газа.

Ранее мы сообщали, что поставка газа по "Северному потоку - 1" упала до 20% от его мощности. Это произошло в связи с остановкой еще одной турбины Siemens на станции "Портовая".

Рынок отреагировал на это ростом цен на газ до рекордных $2500 за тысячу кубометров, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.