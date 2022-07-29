Заместитель председателя правления "Газпрома" сообщил, что поставка турбины для газопровода "Северный поток - 1" из Канады в Германию не соответствует условиям контракта.

Заявления приводят российские издания.

Также руководитель компании сказал, что "Газпром" вновь направил обращение в Siemens для разъяснения ситуации с ремонтом двигателей для "Северного потока". Он добавил, что партнеры необоснованно обвиняют "Газпром" в снижении поставок, а на самом деле они вызваны невыполнением обязательств по ремонту оборудования.

Кроме того, по его словам, "Газпром" планирует опубликовать часть переписки с Siemens о проблемах с турбинами.

В холдинге сообщили, что на сегодняшний день у "Газпрома" нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока".

Судя из этих заявлений, газ в прежних объемах Европе поставлять не будут.

Ранее агентство "Блумберг" писало со ссылкой на источники, что РФ увязывает возобновление поставок газа со снятием европейских санкций.

На фоне этих проблем в ФРГ призвали включить газопровод "Северный поток - 2".