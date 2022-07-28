Мэры с германского острова Рюген предложили задействовать газопровод "Северный поток - 2".

Как сообщает Deutsche Welle, обращение, среди адресатов которого министр экономики ФРГ Роберт Хабек, подписали бургомистры семи городов и представители целого ряда общин.

В послании отмечается, что авторы "самым решительным образом" осуждают "военные события" в Украине. Тем не менее, необходимо взвесить степень ущерба для населения ФРГ и экономики собственного региона, считают градоначальники.

Они указывают, что речь не идет о том, чтобы попытаться в кратчайшие сроки задействовать трубопровод, в фокусе внимания - долгосрочная энергетическая безопасность Германии.

Ранее "Страна" писала, что по оценкам экспертов Германии этой зимой не грозит дефицит газа даже при сохранении поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток - 1" на уровне 20%.

При этом немецкие производители предупреждают о возможном дефиците туалетной бумаги из-за проблем с газом.