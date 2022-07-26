В Германии упал один из важнейших экономических барометров - индекс деловых настроений, который рассчитывается Институтом экономических исследований ifo. Таким образом, страна находится на грани рецессии.

Об этом пишет DW.

В июле индекс деловых настроений в Германии снизился до 88,6 пункта - по сравнению с 92,2 пункта в июне. И это самый низкий показатель с июня 2020 года, когда бушевала пандемия. Давление на экономику оказывают высокие цены на энергоносители и надвигающаяся нехватка газа. Ухудшение настроений фиксируется в промышленном секторе, сфере услуг, торговле, строительной отрасли. Из чего ifo делает вывод о надвигающейся рецессии.

Ранее мы писали, что МВФ предупреждает страны ЕС о рецессии из-за отказа от газа из России.

По мнению Bloomberg, ожидающая Россию рецессия будет гораздо мягче, чем прогнозировали.

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