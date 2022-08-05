Сегодня в Сочи президент России Владимир Путин встречается со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Темами встречи станут Сирия, "Турецкий поток" и двусторонние отношения.

Интересно, что в составе российской делегации находится также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Стороны уже прибыли в черноморский курорт. Соответствующее видео публикует паблик "Вы слушали маяк" в Telegram.

Ожидается, что ключевой темой на переговорах, помимо перечисленных выше, будет прекращение войны России в Украине. Встреча Эрдогана и Путина с глазу на глаз запланирована на 15:00, после чего состоятся переговоры в составе делегаций.

Пресс-конференцию Путина и Эрдогана отменили из-за графика турецкого лидера, но российские организаторы все равно подготовили зал – на случай если президенты передумают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи намерены обсудить военно-техническое сотрудничество.

Впервые о планах Эрдоган посетить Сочи в августе сообщалось 26 июля.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.