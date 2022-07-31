Конгресс Соединенных Штатов Америки разрабатывает критерии, по которым РФ можно будет признать страной - спонсором терроризма. Однако это не сильно повлияет на уже существующие санкции против Москвы.

Об этом заявила официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в эфире национального телемарафона.

"Когда речь идет о спонсировании терроризма, существуют критерии. Нам нужно установить эти критерии, чтобы назвать страну спонсором терроризма. Наш Конгресс установит эти критерии", - пообещала Калан.

Также Калан отметила, что признание России спонсором терроризма не сильно изменит санкции против агрессора.

"Потому что те же санкции, самые сильные санкции, которые уже существуют, они похожи на те санкции, которые применяются, когда страна определяется спонсором терроризма", - объяснила политик.

Ранее мы писали, что 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение к США о признании России государством - спонсором терроризма. Это произошло после того, как стало известно о массовых убийствах мирного населения в Буче и Ирпене Киевской области.

Однако госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принимать решение о признании России государством - спонсором терроризма. По данным The New York Times, несмотря на эмоциональную привлекательность такого шага, Блинкен сопротивляется ему.