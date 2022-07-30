Госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принять решение о признании России государством-спонсором терроризма. Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на эмоциональную привлекательность такого шага, Блинкен сопротивляется ему.

Резон понятен, пишет американское издание - это может заставить США ввести санкции против своих союзников, все еще ведущих дела с Россией, и уничтожить оставшиеся остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

На фоне возмущения жестокой военной кампанией России в Украине Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, не имеющую обязательной силы, призывающую Блинкена указать Россию в качестве спонсора террористических атак в Украине, а также в Чечне, Грузии и Сирии.

Но Блинкен ответил уклончиво, когда его спросили об этом в четверг, вторя другим чиновникам Госдепартамента и Белого дома. Любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях, сказал он, а также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями. А значит, практического смысла в объявлении ее "спонсором терроризма" просто нет.

Напомним, 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение к США о признании России государством-спонсором терроризма. Это произошло после того, как стало известно о массовых убийствах мирного населения в Буче и Ирпене Киевской области. Также по рассказам украинцев, которые жили в оккупации, русские разрешали ездить по Буче только с белыми повязками.

Несмотря на это, президент Франции Эммануэль Макрон не разделил призывы Киева признать РФ спонсором терроризма.

В июле 2017 года Госдеп США назвал Иран "ведущим государством - спонсором терроризма".

Тем временем война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.