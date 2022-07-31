Двухпартийная группа членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляемая законодателем Тедом Лью (демократ от штата Калифорния), представила акт о признании России государством-спонсором терроризма (ГСТ).

Об этом сообщает в Twitter издание Deutsche Welle.

Издание The New York Times в пятницу, 29 июля, написало, что в случае принятия американским Конгрессом и подписания закона, он позволит обойти сопротивление госсекретаря США Энтони Блинкена и включить РФ в перечень, в котором уже значатся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Включение страны в перечень ГСТ официально предусматривает ограничение помощи (также и экономической) со стороны США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, дополнительные меры по контролю за экспортом продуктов двойного назначения, усиленный финансовый мониторинг операций с контрагентами ГСТ. Кроме того, эта мера имеет существенные последствия в связи с внедрением так называемых "вторичных санкций" - ограничений против лиц и стран, торгующих с "террористическим" государством.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принять решение о признании России государством-спонсором терроризма. По данным The New York Times, несмотря на эмоциональную привлекательность такого шага, Блинкен сопротивляется ему.

Ранее мы писали, что 3 мая Верховная Рада Украины поддержала обращение к США о признании России государством-спонсором терроризма. Это произошло после того, как стало известно о массовых убийствах мирного населения в Буче и Ирпене Киевской области.