Кремль еще не принял решения насчет даты проведения "референдумов" на контролируемых РФ территориях Украины.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на несколько анонимных источников, близких к Кремлю.

Ранее СМИ называли дату проведения "референдумов" 11 сентября, на которую в этом году приходится всероссийский единый день голосования.

Но источники "Медузы" говорят, что это в лучшем случае ориентировочная дата. И одна из главных причин, почему в этот день голосование может не состояться, заключается в том, что реальная поддержка аннексии среди украинцев на оккупированных территориях низка.

Об этом, как рассказали собеседники издания, свидетельствуют и результаты закрытого опроса, проведенного на оккупированных землях. Кто, где и как проводил его, "Медуза" не пишет.

Кроме того, в Кремле не уверены, что до 11 сентября российская армия успеет захватить всю территорию Донецкой области. По подсчетам "Медузы", сейчас пророссийские силы контролируют 59,7% области.

Ранее "Страна" сообщала, что дату проведения "референдума" по вопросу вхождения в состав России оккупированной Херсонской области определят в течение месяца.

Также мы писали, что в Офисе президента Украины уверены, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что Украина раньше вернет их под свой контроль.