США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты жизненных интересов Вашингтона и его союзников.

Об этом 1 августа заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать (вероятность – Ред.) применения ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", - сказал Блинкен.

Ранее "Страна" писала, что Китай призывает все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

Ранее мы сообщали, что в ООН предупредили, как мало отделяет планету от ядерного уничтожения. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня человечество как никогда близко к ядерной катастрофе. В мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен холодной войны.