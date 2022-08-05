Канада объявила о выделении шести миллионов долларов "для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах".

Об этом сообщила пресс-служба Постоянного представительства Канады в ООН в Twitter-аккаунте.

"Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн - Госдепу США для помощи Украине в выявлении и реагировании на незаконные ядерные транспортировки на ее территории", - заявили в ведомстве.

В канадском представительстве также добавили, что продолжение оккупации Запорожской АЭС "подвергает риску население всего мира".

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что РФ использует Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад ядерной катастрофой в Украине.

Также сообщалось, что Запорожская АЭС "полностью вышла из-под контроля", согласно заявлению МАГАТЭ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.