Сегодня в ООН открылась обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Ее участники в ходе почти четырехнедельного переговорного марафона рассмотрят разные темы в области ядерной безопасности.

В первый день работы конференции появилось несколько важных заявлений на эту тему.

Так, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны вновь подтвердить и укрепить норму о неприемлемости применения ядерного оружия. По словам Гутерриша, сегодня человечество как никогда близко к ядерной катастрофе. В мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен холодной войны.

"Нам необходимо срочно укрепить и вновь подтвердить норму против применения ядерного оружия, которой уже 77 лет. Это требует твердой приверженности со стороны всех государств-участников… Сегодня человечество отделяет лишь одно недоразумение, один просчет от ядерного уничтожения. Нам как никогда необходим Договор о нераспространении ядерного оружия", — пояснил генсек ООН.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ядерное оружие – это сдерживающий фактор для противников его страны.

"Пока существуют ядерные вооружения, основополагающая роль ядерного оружия США - сдерживать ядерные атаки на Соединенные Штаты, на наших партнеров и союзников. США будут рассматривать применение ядерного оружия только в экстремальных условиях - с целью защиты жизненных интересов США и наших союзников", – заявил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва исходит из того, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Как писала "Страна", на прошлой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в случае угрозы со стороны США и Южной Кореи.

Также мы рассказывали, что в западных СМИ пишут о вероятности ядерной войны.