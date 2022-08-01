Президент США Джо Байден выразил готовность начать обсуждение с Россией новой системы контроля над ядерными вооружениями. Прежний договор о сокращении наступательных вооружений истекает в 2026 году.

Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями", - сказал Байден.

Отметим, что СНВ-3 - это договор между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных ядерных вооружений, подписанный в 2010 году.

По нему стороны договорились сократить количество развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Обе стороны достигли этих показателей в 2017-2018 годах.

Отметим, что параллельно с такой инициативой в США работают еще и над признанием РФ государством-спонсором терроризма. Однако это не сильно повлияет на уже действующие санкции.