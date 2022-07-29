Россия запросила у США включить в список на обмен еще одного российского гражданина, помимо Виктора Бута.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

Согласно информации телеканала, речь идет о россиянине по имени Вадим Красиков. Утверждается, что ранее в июле российская сторона якобы передала соответствующий запрос США "через неофициальный канал, используемый ФСБ".

Запрос расценили в Вашингтоне как проблематичный по ряду причин, в том числе потому, что Красиков "остается под стражей в Германии".

Красиков был осужден в декабре 2021 года за убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана "Торнике" Хангошвили в берлинском районе Кляйнер Тиргартен в 2019 году и приговорен к пожизненному заключению.

Ранее "Страна" приводила заявление Энтони Блинкена о том, что он собирается на днях провести телефонный разговор с Лаворвым.

Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиненной в контрабанде наркотиков.

Вскоре после этого пресса США написала, что Джо Байден лично одобрил этот обмен.

29 июля Блинкен и Лавров поговорили, однако что они решили по поводу обмена, неясно.