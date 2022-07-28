Госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил информацию американских СМИ о том, что Джо Байден утвердил план обмена заключенных между Вашингтоном и Москвой.

Речь идет о том, чтобы обменять арестованных в России американцев Пола Уилана, получившего в РФ 16 лет за шпионаж, и баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиненную в контрабанде наркотиков, на российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием.

Но реализуется ли этот план, пока не ясно. В Кремле отказались комментировать предложение США.

"Без комментариев", – вот все, что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее "Страна" писала, что Блинкен сообщил, что собирается на днях провести телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как он заявил, поводом для разговора является судьба арестованных в России американцев.

Также мы приводили информацию американского СМИ о том, что Джо Байден лично одобрил обмен российского бизнесмена Виктора Бута, сидящего в американской тюрьме, на граждан США.