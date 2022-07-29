Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР применить ядерное оружие в случае угрозы со стороны США и Южной Кореи.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 69-й годовщине перемирия в Корейской войне, передает Reuters.

"Наши вооруженные силы полностью готовы к реагированию на любой кризис, и наша национальная система сдерживания ядерной войны также полностью готова верно, точно и быстро мобилизовать свои абсолютные силы для выполнения своей миссии", — сказал Ким.

Также Ким сказал, что попытка Южной Кореи превентивно уничтожить военные силы Северной будет "немедленно наказана могущественной силой, а режим (президента - Ред.) Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены".

Речь прозвучала после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Однако после визита Байдена в Южную Корею КНДР запустила три баллистические ракеты и о встрече с тех пор ничего не говорят.