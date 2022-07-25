Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что западные страны смогут сдержать президента РФ Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Об этом он сообщил в интервью каналу ZDF.

"Способен ли он (Путин - Ред.) использовать ядерное оружие? Это сложная проблема, стоящая перед всеми ответственными лицами. Применение ядерного оружия, безусловно, приведет к пересечению разделительной линии, за которой будет очень трудно провести какие-либо границы. И это угроза, с которой страны сталкиваются уже 80 лет. И за 80 лет существования ядерного оружия никто не захотел пересечь эту черту.... Но, в конце концов, я верю, что Запад может сдержать Путина", - заявил Киссинджер.

При этом, по его мнению, ситуация вокруг войны против Украины "более сложная и поэтому, возможно, более опасная", чем было во время холодной войны.

Напомним, Институт изучения войны считает, что Россия может угрожать ядерным оружием, чтобы сдержать контрнаступление Украины.

Также мы писали, что Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.

Вместе с тем, по данным CNN, в РФ начала дежурство новая подлодка "Белгород", способная нести уникальные ядерные ракеты "Посейдон".