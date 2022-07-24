Агентство CNN написало материал о российской подлодке "Белгород", которую недавно передали на вооружение флота в Белом море.

Это самая длинная субмарина в мире (184 метра), которая начала боевое дежурство в порту Северодвинска.

Конструкция была увеличена с целью размещения первых в мире малозаметных торпед с ядерным вооружением и оборудования для сбора разведывательной информации.

Агентство предполагает, что с "Белгородом" в подводная активность РФ выйдет на уровень "холодной войны" ХХ столетия.

На борту подлодка должна нести ядерные ракеты "Посейдон", которые издание называет "уникальными в мировой истории". Эти торпеды "запускаются с расстояния в сотни миль и преодолевают береговую оборону, путешествуя по морскому дну".

"Как американские, так и российские официальные лица заявляют, что торпеды могут доставлять боеголовки мощностью в несколько мегатонн, вызывая радиоактивные волны, которые сделают участки побережья непригодными для жизни на десятилетия", - сообщает CNN.

"Посейдоны" предназначены для "затопления прибрежных городов США радиоактивными цунами".

"Белгород" сможет нести до восьми "Посейдонов", хотя некоторые эксперты по вооружению говорят, что его полезная нагрузка, скорее всего, составит шесть торпед.

Ранее сообщалось, что РФ расширила корабельную группировку в Черном море дополнительной подлодкой и держит наготове 28 ракет.

Также в Минобороны заявили, что ВСУ рано или поздно атакуют флот РФ в Черном море.