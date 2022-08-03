В РФ заявили, что не имеют сценариев применения ядерного оружия в Украине
В России говорят, что не имеют сценариев применения ядерного оружия в Украине, тема которого поднимается все чаще.
Об этом заявил в ООН представитель российской делегации по нераспространению ядерного оружия Александр Трофимов, пишут российские СМИ.
По словам дипломата, российская доктрина в этом вопросе "хорошо известна и предельно ясна".
Трофимов говорит, что Москва допускает использование ядерного оружия только в ответ на ядерный удар - либо в ответ на агрессию с использованием обычных вооружений, "когда под угрозу поставлено само существование России".
Ранее сообщалось, что Лукашенко призвал Россию "быть готовыми" к использованию ядерного оружия.
Также мы писали, что в Китае заявили, что не намерены первыми применять ядерное оружие.
В отдельном материале мы разбирались, когда может быть задействовано тактическое ядерное оружие.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.