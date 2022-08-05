Китай призывает все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

"Все ядерные державы должны поддержать политику Китая, отвергающую возможность нанесения первого удара, и заключить многостороннее соглашение об отказе от использования ядерного оружия первыми, предпринять усилия для создания зон, свободных от ядерного оружия, предотвращения неавторизованного использования ядерного оружия, создания обязывающих международных инструментов по гарантиям безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, в Китае заявили, что не намерены первыми применять ядерное оружие. По словам главы департамента Министерства иностранных дел КНР Фу Цуна, запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".

Ранее мы писали, что в ООН сообщили, как мало отделяет планету от ядерного уничтожения. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сегодня человечество как никогда близко к ядерной катастрофе. В мире наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен холодной войны.