Зеленский пригрозил России отменой любых переговоров после проведения "референдумов" на занятых территориях
Если Россия проведёт "референдумы" на захваченных территориях Украины, это закроет путь для любых переговоров.
Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - сказал Зеленский.
Он также заявил, что все, кто будет помогать россиянам провести "референдумы", будут "отвечать перед Украиной".
Ранее мы писали, что в Херсонской области идет активная подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России, который ожидается в сентябре. Проходит поиск сотрудников, помещений, формируются бригады пропагандистов. Активно проверяются дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".
Также "Страна" подробно рассказывала, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины.