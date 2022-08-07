Если Россия проведёт "референдумы" на захваченных территориях Украины, это закроет путь для любых переговоров.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что все, кто будет помогать россиянам провести "референдумы", будут "отвечать перед Украиной".

Ранее мы писали, что в Херсонской области идет активная подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России, который ожидается в сентябре. Проходит поиск сотрудников, помещений, формируются бригады пропагандистов. Активно проверяются дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".

Также "Страна" подробно рассказывала, почему РФ ускоряет подготовку к "референдумам" на Донбассе и юге Украины.