В Херсонской области идет активная подготовка к "референдуму" о вхождении в состав России, который ожидается в сентябре.

Херсонский городской совет описывает, какие меры предпринимают для этого "власти" оккупированного региона.

Идет поиск сотрудников, помещений, формируются бригады пропагандистов. Активно проверяются дома и квартиры, находящиеся в радиусе километра от мест проведения "референдума".

Из России подтягивают специалистов разных профилей, в частности, ожидается приезд 100 медиков.

Ссылаясь на рассказы местных жителей, горсовет пишет о том, что "власти" начали разносить пенсионерам по 20 000 рублей. Под этим предлогом, у населения собирают персональные данные.

Также активно рекламируется поступление в вузы области с бесплатным обучением. Детей от 8 лет приглашают в оздоровительные лагеря Ростова, Анапы и Крыма.

Ранее советник главы МВД Вадим Денисенко заявил, что россияне всерьез намерены провести "референдумы" на захваченных территориях.

В то же время, как сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на несколько анонимных источников, Кремль еще не принял решения насчет даты проведения "референдумов" на контролируемых РФ территориях Украины.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.