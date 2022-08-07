Президент Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в воскресенье, 7 августа.

Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на Донбассе и о непростой обстановке в Харьковской области и на юге Украины.

"Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмут и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы. Ключевое сейчас по-прежнему – это оружие для нашей обороны, оружие от партнеров. Ежедневно и без каких-либо пауз работаем для усиления поставок оружия, для того чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы. И на неделе ожидаем новостей от партнеров по пакетам поддержки", - заявил президент Украины.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, у Авдеевки, Песок и Кодемы продолжаются ожесточенные бои.

Также "Страна" сообщала, что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ подготовила большую группировку, которую может кинуть на херсонское или запорожское направление.

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.