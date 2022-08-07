ВСУ и разведка за последнюю неделю достигли значительных результатов в уничтожении логистики, складов боеприпасов, командных пунктов и техники РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Каждый удар по складам боеприпасов противника, их командным пунктам, по скоплениях российской техники спасает жизни украинских военных и гражданских", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил западных партнеров за поставки необходимого оружия, в частности, США за согласованный на этой неделе очередной пакет помощи который содержит боеприпасы для HIMARS.

Зеленский отметил, что все они применяются максимально точно и с пользой для общей стратегии обороны Украины.

"Делаем все, чтобы получить еще больше эффективного и современного оружия", - добавил он.

Ранее у Зеленского обвинения Amnesty International в адрес ВСУ назвали "попыткой остановить поставки оружия Запада".

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.