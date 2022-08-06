Главный материал еженедельника Guardian Weekly посвящен Москве и носит заголовок: "Война? Какая война?"

Так представлена статья, в которой московский корреспондент Эндрю Рот делится своими впечатлениями от того, что увидел в российской столице.

Его удивило, что москвичи стараются жить, как будто никакой войны нет.

"Невозможность влиять на происходящее заставляет людей меньше думать о глобальных политических вопросах и больше сосредотачиваться на бытовых темах, на жизни здесь и сейчас", - приводит он слова из статьи политолога Андрея Колесникова и социолога Дениса Волкова.

"Нам не о чем грустить. Нам говорят чувствовать себя виноватыми, но никто из нас ничего не мог сделать с тем, что происходит. И чем больше вы говорите людям, что они чувствуют себя виноватыми, тем больше они просто отвергают вас", - приводит Эндрю Рот слова одного молодого москвича.

"Это лето, пропитанное шампанским, - самое обычное в российской столице, несмотря на тысячи убитых и гораздо больше раненых на войне, все чаще отмеченной актами дикой жестокости", - слова, которые могут служить лейтмотивом всей статьи корреспондента Guardian.

Ранее "Страна" также поговорила с москвичами об их отношении к войне. Общее настроение - "в Москве война не чувствуется".

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.