Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться еще как минимум год - до осени следующего года.

"Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – цитирует американского дипломата West Observer.

Он отметил, что для ЕС зима будет тяжелой из-за дефицита и высокой стоимости энергоресурсов, о чем ему рассказали представители Германии.

"Я считаю, что эта зима будет тяжелая для всех: Европы, Украины и для России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную", – сказал Волкер.

Напомним, что Курт Волкер был спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины в 2017-2019 годах при президентстве Трампа, но в 2019-м в ходе расследования в Конгрессе США против Трампа подал в отставку.

Ранее немецкая газета Bild писала, что Германия зимой может столкнуться не только с дефицитом газа, но и с нехваткой электроэнергии. Опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели.

Также глава МИД Британии и кандидат в премьеры Лиз Трасс прогнозирует тяжелую зиму для страны. Для решения этой проблемы в случае избрания на пост премьера она пообещала продвигать использование сырьевых ресурсов Северного моря, атомной энергии и возобновляемых источников энергии.