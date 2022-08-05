Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс призвала британцев готовиться к тяжелой зиме из-за энергетического кризиса.

"Я знаю, что зима будет тяжелой", - поделилась прогнозом кандидат в премьеры.

Для решения этой проблемы в случае избрания на пост премьера она пообещала продвигать использование сырьевых ресурсов Северного моря, атомной энергии и возобновляемых источников энергии.

Газета The Times ранее предупреждала, что веерные отключения энергии могут с декабря затронуть до 6 млн британских домохозяйств.

Ранее мы писали, что британцам, возможно, ближайшей зимой придется включить режим строжайшей экономии электроэнергии.

Ожидается, что этой зимой счета домохозяйств вырастут еще больше и превысят 3 300 фунтов стерлингов - при том, что средняя зарплата составляет чуть более 2 200 фунтов.

В то же время, чтобы избежать веерных отключений, в Британии могут доплачивать крупным потребителям за сэкономленное электричество.

Также "Страна" сообщала, что Финляндия может столкнуться уже этой зимой с отключением бытовых потребителей от электроснабжения до двух часов в сутки. Возможный дефицит связан с отказом от российских энергоносителей, нефти и газа, заместить которые крайне трудно.