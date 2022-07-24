Британцам, возможно, ближайшей зимой придется включить режим строжайшей экономии электроэнергии. При этом платежки за коммуналку будут больше 3 тыс. фунтов стерлингов.

Об этом пишет газета Daily Mail в тревожной статье под названием: "Назад в темные века? Теперь миллионам британцев могут приказать выключить свет и отопление, чтобы избежать отключений электроэнергии этой зимой".

Издание анализирует планы правительства по мерам экономии. Они будут включать призывы к населению сократить потребление энергии или газа.

Правительство уже написало циркуляр на этот счет и введет его в действие, если энергетический кризис обострится.

Ожидается, что этой зимой счета домохозяйств вырастут еще больше и превысят 3300 фунтов стерлингов - при том, что средняя зарплата составляет чуть более 2200 фунтов.

Также, чтобы избежать веерных отключений, в Британии могут доплачивать крупным потребителям за сэкономленное электричество.

Ранее сообщалось, что зимой в Финляндии могут начаться веерные отключения электричества в домах.

А немецкие СМИ пишут, что В Германии требуют ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств.