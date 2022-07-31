В Финляндии, где ранее предупредили о возможных веерных отключениях электричества в домах, из-за дефицита энергии ожидают закрытия продуктовых магазинов.

Об этом пишет финская государственная телерадиокомпания Yle.

"Большинству магазинов придется хотя бы на время приостановить свою работу", - говорит финский эксперт Лаури Кулонен.

Он также заявил, что холодильные и морозильные камеры могут спокойно перенести отключение длиной несколько часов. А с кассовыми аппаратами ситуация другая.

"Кассовые аппараты имеют возможность продолжать обслуживать клиентов в течение определенного времени, но при разрядке аккумуляторов устройств резервного питания работа останавливается, если нет резервного питания", - сказал Кулонен.

В Финляндии почти 2 800 продуктовых магазинов. Сейчас они договариваются, какие из них останутся открытыми, а какие закроются, если будет ограничено потребление электроэнергии.

Вместе с тем и промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство, если будут расти цены на природный газ.

По данным Yle, промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от газа, как многие другие европейские страны, однако полностью отказаться от его использования финским промышленникам пока практически нереально.

"Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками", - заявил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

В Федерации химической промышленности также говорят о трудностях при быстрой замене природного газа. Среди таких предприятий около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.

Голубое топливо составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии, добавила Yle.

Ранее мы писали, что жители Нидерландов закупают печки и дрова к зиме в связи с ростом цен на газ.

Кроме того, сообщалось, что Европейский план по сокращению потребления газа на 15% не выдержит испытания холодной зимой.