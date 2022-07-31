На фоне стремительного роста в Европе цен на газ жители Нидерландов запасаются дровами к будущей зиме, чтобы обогревать свои дома.

Об этом пишет газета Volkskrant.

По данным издания, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, их стоимость быстро растет. Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа.

Вундеринк говорит, что обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре. Вместе с тем сейчас дрова стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.

Кроме того, голландский фонд индустрии каминов и печей (NHK) отмечает значительный рост продаж открытых каминов и пеллетных печей. С лета прошлого года, когда цены на газ начали неуклонно расти, продажи дровяных и пеллетных печей выросли примерно на 30 процентов. По словам пресс-секретаря организации, продажи экологичных газовых каминов и печей резко упали.

Спрос на дровяные печи и камины в настоящее время настолько высок, что отрасль испытывает дефицит. .

Ранее мы писали, что "Газпром" заявил, что отключил поставки газа Нидерландам за неуплату.

Также "Страна" рассказывала, что Польша пытается частично заместить дефицитный газ для отопления жилья обычными дровами. В частности, полякам разрешили собирать хворост для обогрева жилья на фоне роста цен на энергоносители.