В немецком Ганновере запретили горячую воду в общественных зданиях и ввели меры по сокращению отопления на фоне газового кризиса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэрию города.

"Это первый город в Германии, который перешел на холодный душ в общественных зданиях, что сделало недоступной горячую воду для мытья рук и других целей в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах", – пишет издание.

Сообщается, что Ганновер также уменьшит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.

"Наша цель — сократить потребление энергии на 15%", — сказал мэр Белит Онай.

Ранее "Страна" сообщала, что в немецком Дрездене 600 жителей местного жилищного кооператива получают горячую воду по расписанию - с 5 утра до 10 вечера, а ночью ее отключают в рамках "мероприятий по энергосбережению".

Также мы рассказывали, что обозреватель Bloomberg Ксавьер Блас призвал европейцев отказаться от старой бытовой техники из-за проблем с энергоносителями и газом.

"Ваш старый холодильник - друг Владимира Путина. Выбросьте его!" - сказал Блас.