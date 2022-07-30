В Украине отопительный сезон начнется традиционно после 15 октября с учетом погодных условий.

Об этом сообщил на брифинге в Виннице министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

По его словам, начало отопительного сезона планируется на середину октября. На правительственном уровне принято решение не повышать тарифы на тепло. При этом газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

"Верховная рада приняла три закона, которые фактически делают возможным прохождение отопительного сезона и обеспечивают возмещение разницы в тарифах. Это важно для того, чтобы мы обеспечили прохождение отопительного сезона. То есть, физически и экономически условия для этого созданы", - сказал чиновник.

По словам министра, нормативные показатели температуры не будут пересматривать.

"Минимальный уровень температуры, который должен быть обеспечен, составляет 18 градусов, не меньше. Меньше быть не может, больше да", - добавил Чернышов.

Напомним, правительство Украины решило обратиться к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона.

Ранее мы писали, что власти Украины объявили обязательную эвакуацию для жителей Донецкой области в связи с невозможностью обеспечить их теплом в отопительный сезон.

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