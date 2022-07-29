В селе Горенка Киевской области люди живут в полуразрушенном многоквартирном доме без воды, света и газа. Жители обращались в Офис президента и Областную государственную администрацию, но это не дало результата.

Корреспондент "Страны" побывал в этом доме по улице Садовая, 22.

Он был поврежден авиаударом 7 марта. К счастью, тогда никто не пострадал и всех жильцов эвакуировали из-за близости дома к линии боевых действий.

После окончания боестолкновений и отхода армии РФ из Киевской области, жильцы дома на Садовой начали возвращаться в свои квартиры из-за отсутствия альтернативного жилья.

Дома людей встретила полуразрушенная пятиэтажка. Из-за чего часть жильцов вынуждены выживать без воды, электричества и газа. Еду люди готовят во дворе на костре, в душ и туалет ходят на улице.

"Заходишь в квартиру, а там целой комнаты нет, вместо нее огромная дыра. Мы обращались во все возможные инстанции. Заявления писали и на возмещение имущества и на помощь в организации мобильных домиков. Пока все безрезультатно",- рассказывает жительница дома Вера Ивановна.

По словам местных, даже тем, у кого квартиры уцелели также приходиться выживать из-за отсутствия элементарных коммуникаций.

"Электричества нет, газа нет, воды тоже нет. Хорошо, что волонтеры помогают. Каждый день в 12:00 нам привозят завтрак. А мы уже на костре разогреваем",- рассказывает жительница дома Елена и показывает импровизированную кухню во дворе дома.

В тех квартирах, где частично отсутствуют стены, никто не живет. Люди живут у соседей, квартиры которых уцелели.

Ольга Васильевна прожила в этом доме 40 лет, у неё полностью разрушена кухня и ванная комната.

"Никому до нас нет дела. Прошло уже больше трёх месяцев после деоккупации, а никто в нашем доме экспертизу даже не сделал. Мы не знаем, нужно наш дом сносить или нет. Приезжали журналисты, чиновники, но ничего не меняется, так и живем", - жалуется пенсионерка.

По словам жителей дома, они даже обращались в Офис президента, но там им ответили отпиской, что этот вопрос не в их компетенции и они его переадресовали на Областную государственную администрацию, где в свою очередь также никто ничего не ответил.

Ранее мы общались с жителями Бородянки и узнали, что украинцы не могут податься на восстановление жилья, если их документы уничтожены.