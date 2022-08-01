Зимой Германию может ожидать дефицит не только газа, но и электричества.

Об этом пишет Bild.

Издание сообщает, что, опасаясь зимних холодов и отсутствия газа, все больше немцев покупают электрические обогреватели.

"Однако цены на электроэнергию растут. К тому же, из-за перегруза системы электросеть может выйти из строя", – пишет Bild.

Кроме того, для производства электроэнергии по-прежнему используется много газа. Именно поэтому немецкие политики призывают использовать атомные электростанции. Три АЭС в Германии еще действуют, но должны быть закрыты к концу года.

"Мы должны работать над тем, чтобы за газовым кризисом не последовал кризис электроэнергии. Вот почему газ больше нельзя использовать для производства электроэнергии, как это было до сих пор", — сказал министр финансов Кристиан Линднер.

Между тем, в прошлом месяце министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна не будет использовать атомные электростанции даже в случае нехватки энергии.

Ранее мы писали, что в Германии запретят газовое отопление бассейнов.

Также "Страна" сообщала, что европейцам предлагают заменить старую бытовую технику на новую энергосберегающую, чтобы экономить энергию.