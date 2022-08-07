У Авдеевки, Песок и Кодемы продолжаются ожесточенные бои. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ 7 августа
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 августа, в которой говорится, что российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и ведут бои вблизи Кодемы.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- На Славянском направлении недалеко от Вернополья противник пытался вести штурмовые действия, но был отброшен.
- Под Северском враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.
- На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковловка и Вершина, но безуспешно. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия.
- На Авдеевском направлении была предпринята попытка прорыва обороны ВСУ в направлениях Красногоровки, Авдеевки, Песок и Марьинки. Боевые действия продолжаются.
- На Южнобугском направлении противник вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел.
Также в Генштабе рассказали о ситуации на других фронтовых направлениях.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.
На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.
На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудары неподалеку от Спорного. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.
В Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.
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