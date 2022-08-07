В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 7 августа, в которой говорится, что российские войска продолжают наступление на Бахмутском направлении и ведут бои вблизи Кодемы.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Славянском направлении недалеко от Вернополья противник пытался вести штурмовые действия, но был отброшен. Под Северском враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковловка и Вершина, но безуспешно. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении была предпринята попытка прорыва обороны ВСУ в направлениях Красногоровки, Авдеевки, Песок и Марьинки. Боевые действия продолжаются. На Южнобугском направлении противник вел наступательные бои у Благодатного, успеха не имел, отошел.

Также в Генштабе рассказали о ситуации на других фронтовых направлениях.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг провел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населённых пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки. Также провел разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Краматорском направлении враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок, Звановка. Нанес авиаудары неподалеку от Спорного. Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел.

В Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

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