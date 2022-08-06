Ситуация на запорожском направлении остается напряженной, россияне перебросили туда дополнительные подразделения.

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире на канале Марка Фейгина.

По его словам, продолжается концентрация российских войск в районе Токмака, дополнительно туда направлено 3-4 батальонно-тактических групп за двое суток.

"Есть мнение, что они готовят наступление, с другой стороны – что готовятся к обороне. Но есть группировка в районе Новой Каховки, достаточно серьезная. Речь идет о 10-15 БТГ. Вопрос, куда их кинут – на усиление Херсонского или Запорожского направления", — сказал Арестович.

Ранее газета The Times писала, что Россия стянула 25 тысяч войск на юг Украины и будет пытаться оцепить Николаев.

В ВСУ заявляли, что Украина и Россия готовятся к "чрезвычайно активной фазе" войны на юге.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.