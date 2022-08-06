Россия стянула 25-тысячную ударную группировку на юг Украины, чтобы попытаться оцепить Николаев.

Об этом пишет The Times.

Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагается, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить этот город.

The Times отмечает, что взятие города необходимо, если Москва планирует захват Одессы. Кроме того, наступление может потребоваться России, чтобы мосты через Днепр в Херсоне оказались за пределами досягаемости полученных Украиной американских систем HIMARS.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне не смогут захватить Николаев в ближайшее время.

Сегодня российские войска ударили ракетами по семи микрорайонам Николаева, двое человек попали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.