На фоне слухов о возможном скором наступлении россиян на Николаев, губернатор региона Виталий Ким заявил, что город является недостижимой целью для россиян в ближайшее время. Украинские военные обеспечивают надежную его защиту.

Об этом председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в интервью "Главкому".

"Возможно, у них есть план где-то за полгода взять Николаев, но в ближайшее время это просто нереально", - сказал Ким.

По его словам, сейчас исключена возможность существенного продвижения врага в регионе благодаря успешным контратакам ВСУ на юге Украины.

"Россиянам сейчас трудно думать о наступлении, поскольку они страдают от точных обстрелов из систем HIMARS и другого западного вооружения", - заявил глава ОВА.

По мнению Виталия Кима, необходимости в эвакуации гражданских из региона сейчас нет, а идею о том, что она нужна, "больше продвигает Россия", чтобы посеять панику в регионе. Впрочем, сейчас продолжается добровольная эвакуация из региона. Местные власти помогают желающим выехать в более безопасные места.

"Некоторые выезжают ночью, чтобы не спать под обстрелами, а потом возвращаются на работу утром. У нас работают 250 единиц коммунального транспорта, люди платят за проезд и ездят по своим делам. Нет никаких проблем с транспортом, топливом, едой или чем-либо другим, чтобы вывезти отсюда людей. Вот сейчас смотрю на карту: у нас пять направлений открыты — кто куда хочет, туда и едет", - сообщил Виталий Ким.

Напомним, "Страна" писала о том что в Николаеве ввели комендантский час на все выходные.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина и Россия готовятся к "чрезвычайно активной фазе" войны на юге.