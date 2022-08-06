Российские оккупанты ночью 6 августа в очередной раз ударили ракетами по Николаеву. В результате атак два человека тяжелоранены.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"Ночью 6 августа около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - написал он.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева уточнила, что удар пришелся по пятиэтажному жилому дому.

"Сегодня ночью снова нанесли удары по Николаеву - попали по пятиэтажному дому. Есть пострадавшие. 2 человека в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу", - написала Замазеева.

Мэр города Александр Сенкевич также рассказал, что под ракетные удары попали семь микрорайонов города.

Как писала "Страна", 5 августа в Киеве простились с погибшими при обстреле Николаева агробизнесменом Вадатурским и его супругой.

Также "Страна" писала, что в Николаеве вводят комендантский час с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа. То есть на более чем двое суток подряд. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким просил жителей отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать покупки на эти два дня.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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