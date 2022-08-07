Россия потеряла уже больше 42 тысяч военных в Украине. Данные Генштаба
Потери личного состава армии РФ с начала вторжения в Украину составили 42 200 человек. За прошедшие сутки были убиты 300 военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери в военной технике оккупанта:
- танков ‒ 1805 единиц (+3);
- боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед;
- артиллерийских систем – 958 (+3) ед;
- РСЗО - 260 (+0) ед;
- средства ПВО - 132 (+5) ед;
- самолетов – 223 (+0) ед;
- вертолетов – 191 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);
- крылатые ракеты – 182 (+0);
- корабли/катера - 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед;
- специальной техники – 86 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Ранее британская разведка также сообщила, что на войне в Украине погибли 10 российских генералов, еще шестеро были уволены.
Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок
Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.