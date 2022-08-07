Потери личного состава армии РФ с начала вторжения в Украину составили 42 200 человек. За прошедшие сутки были убиты 300 военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери в военной технике оккупанта:

танков ‒ 1805 единиц (+3);

боевых бронированных машин ‒ 4055 (+4) ед;

артиллерийских систем – 958 (+3) ед;

РСЗО - 260 (+0) ед;

средства ПВО - 132 (+5) ед;

самолетов – 223 (+0) ед;

вертолетов – 191 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);

крылатые ракеты – 182 (+0);

корабли/катера - 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 2978 (+8) ед;

специальной техники – ​​86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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