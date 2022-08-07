За время войны в Украине ВСУ уничтожили как минимум 10 российских генералов. Еще шестеро были уволены за неудовлетворительные результаты.

Об этом сообщает британская разведка.

Называются фамилии некоторых уволенных:

Генерал-полковник Александр Чайко в мае был уволен с должности командующего Восточным военным округом РФ;

Генерал-полковник Александр Журавлев, командовавший с 2018 года Западным военным округом РФ;

Генерал Александр Дворников освобожден от общего командования российскими войсками в Украине;

Генерал Сергей Суровикин сменил генерала Геннадия Жидко в должности командующего Южной группировкой войск.

Напомним, недавно американский Институт изучения войны утверждал, что ВСУ могли убить четырех российских высокопоставленных офицеров ударами HIMARS.

Также российские оппозиционные журналисты установили личности 4,5 тыс. погибших в Украине военных РФ. Каждый пятый погибший - офицер.

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