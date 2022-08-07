Институт изучения войны (США) публикует карту российских регионов, где подтверждено формирование добровольческих соединений для отправки их на войну в Украине.

По данным американских аналитиков, в Ингушетии, в недавно воссозданный 503-й мотострелковый полк набирают стрелков и механиков-водителей.

В Дагестане ищут специалистов по взрывчатым веществам.

В Ставропольском и Красноярском краях появились вакансии операторов БПЛА с готовностью к длительным командировкам.

Наемников также ищут в Ханты-Мансийском округе, Воронежской и Смоленской областях.

Желающим предлагают подписать полугодовой контракт. В зависимости от региона, при вступлении в батальон сразу выплачивают от 100 до 250 тысяч рублей (от 1650 до 4130 долларов).

Война в Украине продолжается уже 165-й день. "Страна" следит за происходящим 7 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 164-го дня войны. В Донецкой области продолжается наступление на Бахмут. Военные РФ пытаются прорваться в районе Авдеевки и Песок

Британская разведка считает, что война России с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта на юго-западе - от Запорожья до Херсона.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о взаимоотношениях Запада и украинской власти на фоне сообщений об ухудшении отношений между Вашингтоном и Киевом.