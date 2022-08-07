В Генштабе ВСУ отрицают захват Песок. Сводка с фронта на сегодня
По состоянию на 7 августа в Генштабе ВСУ настаивают, что противник был отбит в районе Песок и на всех остальных направлениях, где он вел штурмовые действия в прошедшие сутки.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Под Донецком противник вел наступательные бои в направлениях Новобахмутовка – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Веселое – Пески, успеха не имел, отошел.
Также противник безуспешно наступал в районе Богородичного и Долины к северу от Славянска.
Россияне атаковали под Верхнекаменским (направление Северска), "успеха не имели".
Попытки штурмов под Бахмутом были пресечены ВСУ. Речь о направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Возрождение – Вершина, Новолуганское – Зайцево.
При этом на направлениях Новолуганское – Кодема, Майское – Кодема, Семигорье – Зайцево боевые действия продолжаются.
Ранее глава Донецкой ОВА также опроверг информацию о захвате Песок под Донецком российскими войсками.
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