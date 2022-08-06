Глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко заявляет, что информация о захвате Песок под Донецком российскими войсками - фейк. Этот поселок, как говорит Кириленко, остается под контролем ВСУ.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

"Я четко знаю, о чем говорю — да, в Песках очень тяжело, но командование приняло дополнительные меры, чтобы планы врага не были реализованы", - сказал Кириленко.

Он заявил, что командованию известны планы по охвату Авдеевки с юга, частью чего и должен стать контроль над Песками, но командование об этих планах знает и предпринимает контрмеры.

Ранее Генштаб ВСУ также сообщал, что северо-западнее Донецка российские войска пытались наступать в районе Песок. На данный момент безуспешно, но боевые действия продолжаются.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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