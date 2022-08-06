В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 6:00 субботы, 6 августа, в которой говорится, что противник наступал к югу от Бахмута, в направлениях Зайцево, Кодемы, Яковлевки и Вершины. Как утверждается - безуспешно.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Питомника, Петровки, Коробочкиного, Мосьпанова и Замуловки. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Лебяжьего. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясное, Протопоповка, Пришиб и Норцовка. На Донецком направлении враг ведет наступательную операцию, основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. На Бахмутском направлении враг нанес авиаудары вблизи Зайцево, Соледара, Бахмута и Берестового. Вел наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево, успеха не имел, отошел. Ведет наступление по направлению к Бахмуту, продолжаются боевые действия. На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары возле Новоградского, Павловки и Пречистовки. Вел наступление в направлении Лозово - Невельского, успеха не имел, отошел. Проводил перегруппировку. На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Угледар, Павловка, Шевченко, Новоданиловка, Свободное Поле, Бурлацкое, Зеленое Поле, Зеленый Гай, Красное, Степное и Времовка. Нанес авиационные удары вблизи Марьинки, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоселки и Темировки. Враг вел воздушную разведку БпЛА у Красногоровки, Новоселок и Таврического. На Южнобугском направлении противник ведет оборонительную операцию. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых районов и нанесении максимальных потерь подразделениям Сил обороны. Разведывательные действия враждебных беспилотников зафиксированы недалеко от Белой Криницы, Нижних Серогозов, Лозового и Андреевки. В акватории Черного моря корабельная группировка противника продолжает выполнять определенные задачи. Сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины. Четыре носителя крылатых ракет морского базирования находятся в готовности к применению высокоточного оружия.

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