Вооружённые Силы Украины освободили от российских военных село Дибровное под Изюмом в Харьковской области. Тем самым украинская сторона смогла передвинуть линию фронта.

Об этом сообщает 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Холодный Яр на своей странице в Facebook.

"Отрезанные от снабжения, оккупанты убегали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами", - рассказал офицер бригады Александр.

Судя по видео с дрона, которое также опубликовала 93-й ОМБр, от населенного пункта практически ничего не осталось. Повсюду разрушенные жилые дома.

Ранее сообщалось, что ВСУ освободили два села на Донбассе, но отступили под Авдеевкой и Бахмутом.

Также мы писали, что в Херсонской области ВСУ освободили уже почти полсотни оккупированных населенных пунктов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.