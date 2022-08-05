Глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук объявила о своем увольнении.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

В заявлении причиной своего увольнения она назвала несогласие с публикацией Amnesty International доклада о размещении украинской армией тяжелых вооружений в жилых кварталах.

По ее словам, украинский офис организации постоянно отмечал, что пресс-релиз, который Amnesty International выпустила 4 августа, должен как минимум исследовать две стороны и учесть позицию Минобороны Украины. Представители Amnesty International в итоге и обратились в Минобороны с просьбой о реакции, но дали очень мало времени на ответ. В результате этого организация "создала материал, прозвучавший как поддержка российских нарративов". "Стремясь защитить гражданских, это исследование стало инструментом российской пропаганды", пишет Покальчук.

"Даже вчера у меня была наивная надежда, что я смогу все исправить. Что мы проведем хоть 200 совещаний и все-таки объясним, достучимся, донесем свое мнение. И текст будет удален, а вместо него появится другой. Сегодня я поняла, что этого не произойдет", - написала она.

5 августа глава Amnesty International Аньес Калламар подтвердила позицию организации в отношении резонансного доклада.

Ранее "Страна" подробно разбирала, в чем правозащитная организация обвинила ВСУ в своем докладе.

Мы также приводили реакцию на документ Ирины Верещук.