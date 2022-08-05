Доклад Amnesty International, в котором ВСУ обвиняют в размещении военных баз на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов, выглядит как оправдание российской агрессии в Украине.

Об этом в комментарии "Стране" заявила вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

По ее словам, авторы доклада, очевидно, до сих пор не поняли, что происходит на территории Украины.

"Это абсолютно ложное и глубоко оскорбительное суждение. Это говорит о том, что эта организация совершенно не поняла, что происходит на территории Украины, если она позволяет себе ставить на чаши весов ВСУ и вражескую армию, делая попытки обвинять украинских солдат в том, что они подвергают опасности мирных жителей. Я считала Amnesty International, по крайней мере, до 24 февраля, уважаемой организацией. Но сейчас ее доклад выглядит как оправдание российской агрессии в Украине. Это недопустимо", - заявила Верещук в комментарии "Стране".

Кроме того, вице-премьер видит опасность в том, что этот доклад может быть использован для российской пропаганды.

"К сожалению, среди европейских политиков есть люди, которые обращают внимание на такие отчеты. Думаю, этот доклад будет использоваться как инструмент пропагандистского влияния России - с посылом, что армия защитников и защитниц Украины якобы не придерживается норм международного гуманитарного права", - отмечает Верещук.

При этом у нее есть вопросы к доказательствам и основаниям для выводов, описанных в докладе Amnesty International.

"То, что есть необходимость в эвакуации мирных граждан - мы и без Amnesty International это знаем, и мы уже это делаем с первых дней войны. При этом ни разу Amnesty International не обратилась с запросом ко мне как к вице-премьеру и человеку, который с начала российского вторжения организовывал гуманитарные коридоры, о роли в этом ВСУ. Если бы они обратились, я бы им дала исчерпывающий ответ: ВСУ помогает с эвакуацией мирных граждан. Как раз украинские военные и просят вывезти как можно больше людей. Были случаи, когда при открытии гуманитарных коридоров враг использовал это против нашей армии и начинал стрелять - зная, что наши военные не могут им ответить. Наши военные терпели все эти ливни "Градов" и не отвечали огнем, чтобы не подвергать опасности людей. Это часто происходило при эвакуации в Васильевке. Наша армия воюет за то, чтобы спасти как можно больше людей. Потому что это наши люди", - объясняет Верещук.

Ирина Верещук акцентирует на том, что украинские военные помогают в эвакуации мирных граждан из зон боевых действий.

"Постоянно, с самого марта, как только начались боевые действия в пределах населенных пунктов, наши военные обращались и сами требовали открыть гуманитарные коридоры и вывезти людей. И мы обращались к ним за помощью. Часто именно наши военные помогали эвакуировать граждан. Буквально вчера они эвакуировали людей из Соледара в Донецкой области, так как туда стало очень тяжело добраться. Поэтому подобные заявления Amnesty International возмутительны", - говорит Верещук.

После появления скандального доклада Верещук призвала проверить, как и на что Amnesty International расходует средства, полученные от правительств разных стран.

"У них не хватает аналитики и простого понимания природы происходящего в Украине. Правительствам стран, которые выделяют финансирование на деятельность Amnesty International, следует проверить, как расходуются эти средства. Эти отчеты - свидетельство бессилия этой организации, которая абсолютно никчемно проявила себя в первые дни войны в Украине. Почему-то Amnesty International не написала о том, как россияне похищали людей из гуманитарных коридоров, как разделяли матерей с детьми. Об этом писали все, кроме Amnesty International", - отмечает вице-премьер.

Она считает, что на этот отчет должны публично отреагировать другие международные организации, которые непосредственно работают в Украине: ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Эти организации точно знают, что именно Россия не дает эвакуировать людей. Международному Кресту стоит рассказать людям, сколько раз они обращались к России и на сколько из этих запросов Россия ответила утвердительно. Только тогда можно будет говорить о каком-то балансе. Amnesty International абсолютно неправы и им следовало бы извиниться перед Украиной, ее военными и ее народом за этот доклад. Или не работать в Украине вообще", - отмечает Верещук.

Ранее "Стрна" приводила крайне негативную реакцию на доклад Офиса президента.

Также документ раскритиковал глава МИД Дмитрий Кулеба.