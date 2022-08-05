Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс, которая ранее призвала к расследованию событий в Еленовке, назвав их худшим видом нарушений прав человека, заявила, что реальную угрозу населению Украины несут российские войска.

"Единственное, что несет угрозу мирному населению Украины - российские ракеты, пушки, мародерство российских войск. Если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности бы не было", - прокомментировала она, по всей видимости, исследование Amnesty International о методах ведения боевых действий украинскими военными.

Напомним, накануне заявления Симмонс 4 августа международная правозащитная организация Amnesty International подготовила отчет о размещении вооружения ВСУ в жилых кварталах. Статья озаглавлена так: "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей".

После этого Зеленский раскритиковал отчет Amnesty International об украинских войсках в жилых кварталах.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.